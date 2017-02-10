Станислав Черчесов рассказал о целях на Кубке конфедераций

Главный тренер сборной России высказался о генеральной репетиции к ЧМ. Он рассказал о важности предстоящего турнира и перспективах сборной.

«Конечно, это важно для страны. Болельщики мечтают увидеть все эти команды в России. Для команды же это будет как лакмусовая бумажка. Нам надо проверить себя на уровне настоящих чемпионов, сравнить с ними свою готовность. Мы сделали коррективы, идет перестройка команды. В последнем матче в составе было уже несколько футболистов в возрасте 21-23 года. Идет естественное обновление».

«Когда команда строится, она должна пройти все фазы. Не бывает такого, чтобы все гладко прошло. Были и поражения на последней минуте, была и невзрачная, провальная игра с Катаром, были и победы, вырванные на последней на последней минуте. Все идет своим чередом», — считает Черчесов.

«Очень хочется, чтобы на Кубке Конфедераций наша сборная предстала Командой. Той, за которую хочется болеть, — поясняет Черчесов. – После матча с Румынией наш уважаемый мэтр Евгений Ловчев сказал, что за такую сборную болеть приятно. Это уже маленький шажок к тому, к чему мы стремимся».

Под руководством Станислава Черчесова сборная России провела пять матчей. В них она одержала две победы при двух поражения, один раз сыграла вничью. Разница мячей – 6:6.

Фото: Global Look Press

Источник: ФИФА