Станислав Черчесов пожелал «Спартаку» удачного выступления в Лиге чемпионов

Автор: Евгений Морозов 0

Станислав Черчесов на тренировке сборной России

Состоялась церемония награждения «Спартака» золотыми медалями РФПЛ-2016/17. На мероприятии присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Мне кажется, тут нечего добавить. Мы только что обсуждали с главным тренером наши совместные действия, ведь главный тренер сборной, естественно, зависим от клубных тренеров. Как они футболистов подготовят, так мы и будем играть. Самое главное, для чего мы сегодня собрались, — это долгожданное чемпионство, на новом стадионе, с топ-командой и с топ-руководителем. Дай бог, чтобы следующий год был еще лучше. «Спартак» давно не был в Лиге чемпионов, и я, как тренер сборной, желаю, чтобы в этом турнире клуб выступил удачно. Все-таки общее дело», — сказал специалист.

Черчесов тренировал красно-белых с 2007 по 2008 год.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат.ком

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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