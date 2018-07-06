Станислав Черчесов: «Поддержка Путина важна — это дополнительная мотивация»

Автор: Владимир Шевелев 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к критике. Также он поведал о том, как поддержка со стороны президента страны Владимира Путина влияет на команду.

«Чтобы не отвлекаться, я не обращаю внимания на какие-то вещи. В каждой критичной статье, если держать ухо востро, можно найти полезное.

Когда тебя хвалят – это очень плохо. Единственное, критика должна быть конструктивной, а не оскорбительной.

А что касается Владимира Владимировича, он мне несколько раз звонил. Нам важна поддержка президента, ребята о ней знают, и это дополнительная мотивация», – описал ситуацию Черчесов.

В субботу, 7 июля, сборная России сыграет с командой Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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