Станислав Черчесов: «Марио Фернандес великолепно говорит по-русски»

Накануне товарищеских игр с Кот-д′Ивуаром и Бельгией главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации с защитником Марио Фернандесом. Также он рассказал о самочувствии полузащитника Дениса Глушакова.

«Вчера прилетел гендиректор РФС Александр Алаев, сегодня прилетит Виталий Мутко. Есть юридические вещи, которые нужно подтвердить. Было бы хорошо, если бы Фернандес стал полноправным членом нашего коллектива.

Марио великолепно говорит по-русски. Он просто прикидывается или стесняется журналистов. Он все прекрасно понимает».

Что касается Глушакова, то «самое главное для нас, чтобы он полностью восстановился от травмы. Он прошел МРТ, но мы не хотим форсировать события. Вероятность, что он не примет участие в игре с Кот-д′Ивуаром –большая», — сказал Черчесов.

Встречу с Кот-д′Ивуаром сборная России проведет 24 марта в Краснодаре. Начало игры – в 19:00 по московскому времени. Игра с Бельгией пройдет в Сочи 28 марта также в 19:00.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС