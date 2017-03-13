Станислав Черчесов: «Кокорин не вызван в сборную по спортивным причинам»

Сегодня был опубликован состав сборной России на товарищеский матч с Кот-д’Ивуара. Главный тренер Станислав Черчесов прокомментировал список вызванных игроков.



Александр Бухаров вызван в национальную команду впервые за семь лет. Черчесов уверен, что нападающий «Ростова» это заслужил: «Мы смотрели матчи «Ростова» на сборах, было видно, что он в хорошей форме. До «МЮ» он ещё два мяча забил и отдал две голевые, если мне память не изменяет. Мы видим объем его работы. Опять же, для нашей системы нужен такой игрок».

Также Станислав Саламович рассказал об истинных причинах отсутствия Александра Кокорина: «Все решения были сделаны по спортивному принципу. Никакой связи с его нарушением правил дорожного движения нет. Понятно, что когда игроков сборной преследует такой шлейф – это неприятно. Я всем это сказал на первом сборе, они знают. Есть вещи, которым футболист сборной должен соответствовать в нескольких аспектах. Но мы здесь не воспитанием занимаемся, а смотрим, кто на что готов».

Сборные России и Кот-д’Ивуара проведут товарищеский матч 24 марта на стадионе «Краснодар». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: БИЗНЕС Online