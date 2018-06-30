Станислав Черчесов: «Испанцы играют в понятный нам футбол»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 оценил игру соперника. Россияне встречаются со сборной Испании.

«Испанцы играют в понятный нам футбол. Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся.

Мы играли против сборной Лопетеги и видим изменения при Йерро. Не буду конкретизировать, но команда играет по-другому», – сказал Черчесов.

Матч Испания – Россия пройдет в воскресенье, 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

Расписание и результаты всех матчей ЧМ-2018

Фото: Сергей Дроняев

Источник: fifa.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»