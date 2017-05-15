Станислав Черчесов: «Денисову я не звонил»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему в составе его команды нет полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

«У нас на этой позиции есть более молодые игроки, которых мы готовим к чемпионату мира. Звонил ли я ему сообщить об этом? Нет, не звонил. Я звонил только тем, кто привлекался в сборную России на контрольные матчи», — заявил главный тренер российской сборной.

В текущем сезоне Игорь Денисов провел за «Локомотив» 21 матч в РФПЛ, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»