Стало известно время начала матчей 18-го, 19-го и 20-го туров РФПЛ

Стало известно время начала матчей 18-го тура российской Премьер-Лиги. Вторая часть сезона стартует 3 марта. В этот день «Томь» примет «Ростов». Начало встречи – в 19:00 мск.
Расписание 18-го, 19-го и 20-го туров:
18 тур
4 марта (суббота)
«Оренбург» — «Арсенал» — 14:00
ЦСКА – «Зенит» 16:30
5 марта (воскресенье)
«Урал» — «Амкар» — 11:30
«Крылья Советов» — «Локомотив» — 14:00
«Краснодар» — «Спартак» — 16:30
«Терек» — «Уфа» — 19:00
6 марта (понедельник)
«Анжи» — «Рубин» — 19:30.
19 тур
10 марта (пятница)
«Арсенал» — «Урал» – 19.00
11 марта (суббота)
«Уфа»- «Крылья Советов» – 11.30
ПФК ЦСКА — «Томь» – 14.00
«Рубин» — «Оренбург» – 16.30
12 марта (воскресенье)
«Амкар» — «Зенит» – 11.30
«Локомотив» — «Краснодар» – 14.00
«спартак» — «Анжи» – 16.30
«Ростов» — «Терек» – 19.00
20 тур
17 марта (пятница)
«Анжи» — «Оренбург» – 19.00
18 марта (суббота)
«Томь» — «Амкар» – 11.30
«Урал» — «Рубин» – 14.00
«Локомотив» — «спартак» – 16.30
19 марта (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Ростов» – 14.00
«Терек» — ПФК ЦСКА – 16.30
«Краснодар» — «Уфа» – 16.30
«Зенит» — «Арсенал» – 19.30
Фото: РФПЛ
Источник: ЦСКАньюс