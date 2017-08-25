Стала известна билетная программа «Спартака» на матч с «Ливерпулем»

«Спартак» опубликовал даты продажи билетов на игру второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Матч состоится в Москве 26 сентября.

Первый этап (с 25 августа по 4 сентября включительно) — онлайн-продажа на сайте tickets.spartak.com для болельщиков, купивших абонементы на матчи Чемпионата России по футболу — 2017/2018. Они смогут приобрести не более двух билетов в руки на свое и любое свободное место при его наличии* (или без выкупа своего места — два билета на любые свободные места при их наличии*).

Второй этап (с 5 по 7 сентября включительно) — онлайн-продажа на сайте tickets.spartak.com для тех, кто купил абонементы на матчи Чемпионата России по футболу — 2017/2018, но не воспользовался на предыдущем этапе опцией выкупа своего места на матч Лиги чемпионов. Они смогут приобрести не более двух билетов в руки на любые свободные места при их наличии.

Третий этап (с 8 по 10 сентября включительно) — онлайн-продажа на сайте tickets.spartak.com для владельцев карты болельщика. Каждый сможет приобрести не более одного билета в руки.

Четвертый этап (с 11 по 26 сентября включительно) — онлайн-продажа на сайте tickets.spartak.com для всех болельщиков. Каждый сможет приобрести не более одного билета в руки.

Пятый этап (с 24 по 26 сентября включительно) — продажа в кассах стадиона «Открытие Арена» для всех болельщиков.

Как известно, каждый сможет приобрести не более одного билета в руки. Помимо этого красно-белые проведут два домашние игры в еврокубке. С испанской «Севильей» команда Карреры сыграет 17 октября, а со словенским «Марибором» — 21 ноября.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ФК «Спартак»