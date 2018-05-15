Стал известен итоговый состав сборной Коста-Рики на ЧМ-2018

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Коста-Рика

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес объявил итоговый состав команды, которая выступит на ЧМ-2018 в России. В него вошли 23 футболиста.

Вратари: Кейлор Навас («Реал»), Патрик Пембертон («Алахуэленсе»), Леонель Морейра («Эредиано»);

Защитники: Кристиан Гамбоа («Селтик»), Ян Смит («Норчепинг»), Рональд Матаррита («Нью-Йорк Сити»), Брайан Овьедо («Сандерленд»), Оскар Дуарте («Эспаньол»), Джанкарло Гонсалес («Болонья»), Франсиско Кальво («Миннесота Юнайтед»), Кендалл Уостон («Ванкувер Уайткэпс»), Джонни Акоста («Рионегро Агилас»);

Полузащитники: Давид Гусман («Портленд Тимберс»), Ельцин Техеда («Лозанна»), Сельсо Борхес («Депортиво»), Рэндалл Асофейфа («Эредиано»), Родни Уоллес («Нью-Йорк Сити»), Брайан Руис («Спортинг»), Даниэль Колиндрес, Кристиан Боланьос (оба – «Депортиво Саприсса»).

Нападающие: Хоан Венегас («Депортиво Саприсса»), Хоэль Кэмпбелл («Бетис»), Маркос Уренья («Лос-Анджелес»).

Стартовый матч на турнире сборная Коста-Рики проведет против команды Сербии 17 июня в Самаре. Кроме того, в группе E против них сыграют сборные Бразилии и Швейцарии.

Источник: официальный сайт Федерации футбола Коста-Рики
Фото: Global Look Press

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