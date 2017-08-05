Стадион «Локомотив» переименован в «РЖД Арену»

Автор: Дмитрий Темников 0

стадион локомотив

Домашний стадион «Локомотива» официально переименован. Об этом сообщил президент команды Илья Геркус. 

«Близится День железнодорожника: этот праздник традиционно отмечается на нашем стадионе в первые выходные августа.

Сегодня же исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена переименована в «РЖД Арену», а малая спортивная арена будет называться «Сапсан Ареной», — заявил Геркус.

Напомним, стадион в Черкизово был открыт 5 июля 2002 года. Помимо матчей «железнодорожников», на арене проходят и концерты.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Локомотив»

 

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