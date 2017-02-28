Стадион ЦСКА получил название «ВЭБ Арена»

Стадиону московского ЦСКА присвоено название «ВЭБ Арена». Соответствующее соглашение было подписано во вторник на российском инвестиционном форуме в Сочи президентом столичного клуба Евгением Гинером и председателем «Внешэкономбанка» Сергеем Горьковым.

«ВЭБ-Арена» — это объект не только спортивной, но и социальной инфраструктуры. Он украсит Москву», — сказал Горьков.

«Внешэкономбанк» инвестировал в строительство стадиона $ 240 млн, а общая стоимость проекта составила $ 350 млн.

Фото: Global Look Press

Источник: Rambler News Service