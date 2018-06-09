Спортивный директор «Барселоны» гарантировал Эрнесто Вальверде трансферы Антуана Гризманна и Клемана Лангле

«Барселона» близка к трансферу форварда «Атлетико» Антуана Гризманна и защитника «Севильи» Клемана Лангле. Они могут пополнить ряды каталонского клуба этим летом.

По информации испанских СМИ, спортивный директор «Барселоны» Хосеп Сегура, на недавней встрече за ужином, дал гарантии тренеру Эрнесто Вальверде, что и Гризманн, и Лангле перейдут в каталонский клуб. Хотя ранее сообщалось, что французский полузащитник принял решение остаться в «Атлетико»

После возвращения из отпуска Вальверде провел встречу с Хосепом Сегурой и экс-техническим секретарем Роберто Фернандесом, чей пост на днях занял Эрик Абидаль. В этом сезоне Гризманн провел 32 матча забил 19 мячей и отдал 9 голевых передач. Лангле сыграл в 35 матчах и забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

Фото: Global Look Press

Источник: As