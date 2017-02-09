Спортивный директор «Анжи»: «Ждем от «Спартака» предложение по Тигиеву»

Защитник махачкалинцев Георгий Тигиев близок к подписанию долгосрочного контракта с московским клубом. Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра прокомментировал текущую ситуацию.

«Мы ведем переговоры с московским клубом. Никакого дедлайна нет. До закрытия трансферного окна еще три недели. У Георгия в контракте прописана фиксированная сумма отступных. Ждем предложения от «Спартака». Конкретную сумму я вам назвать не могу».

«Георгий настоящий профессионал. Он здорово работает на тренировках. Хочет играть в такой великой команде, как «Спартак», поэтому ни в коем случае рук не опускает».

В текущем сезоне Георгий Тигиев провел за «Анжи» 14 игр, голами не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс