Спортивный директор «Анжи»: «Ведем переговоры по поводу того, чтобы Паршивлюк и Яковлев пошли на понижение зарплаты»

В «Анжи» произошла смена собственника и клуб изменил курс развития. О последних событиях в клубе рассказал спортивный директор клуба Александр Танцюра.

«Перед Новым годом клуб уведомил игроков в письменном виде всех футболистов о том, что в связи со сменой собственника, бюджет «Анжи» будет резко сокращен. Поэтому некоторым ребятам мы предложили самостоятельно искать себе команды. Считаю, мы поступили честно и не стали говорить игрокам неправду. Потому ряд футболистов и не поехали на сбор. Их нынешние заработные платы не соответствуют новой концепции развития «Анжи». Кто готов был пойти на компромисс, тот сейчас находится на сборе.

По Беленову есть договоренность с его агентами о том, что они ищут Саше новую команду, где оплата труда будет соответствовать его ожиданиям. Кроме того, мы дали ему бумагу, в которой говорится, что Беленов может самостоятельно искать себе клуб и тренироваться.

Мы ведем сейчас переговоры с агентом Павла Яковлева Михаилом Череповским, который также представляет интересы Паршивлюка. Надеемся достичь компромисса. Павел и Сергей – россияне, что соответствует новому курсу «Анжи». Мы делаем ставку на отечественных футболистов.

Ведем переговоры по поводу того, чтобы ребята пошли на понижение зарплаты. Сергей и Павел – суперпрофессионалы. Думаю, они проанализируют ситуацию, помогут клубу, а «Анжи» летом сделает так, чтобы они получили более выгодное для себя финансовое предложение.

Боли является футболистом «Анжи». У нас все нормально, мы выполняем все финансовые условия. К нам в клуб поступают по нему предложения, которые мы рассматриваем. Он очень востребованный форвард. Не хотел бы конкретизировать, но предложения есть как из России, так и из-за рубежа», — рассказал спортивный директор махачкалинского клуба Александр Танцюра.

После 17 туров «Анжи» занимает 11 место, имея в своем активе 20 очков.

Фото: официальный сайт «Анжи»

Источник: Спорт-Экспресс