Спонсоры тульского «Арсенала» недовольны выступлением команды

Нулевая ничья с «Амкаром» поставила тульский «Арсенал» на самый край пропасти, ведущей в ФНЛ — теперь даже победа над чемпионом страны — «Спартаком» в 30-м туре может оказаться бесполезной.

Отношение к этому тульские болельщики на матче с «Амкаром» выразили не только гневными ругательствами в адрес команды, под обструкцию попал и ставший прошлой осенью президентом клуба Гурам Аджоев. Уволивший прежнего тренера «канониров» Сергея Павлова, приведший не имевшего опыта работы в Премьер-лиги Сергея Кирьякова, с которым они зимой и собирали новую команду. Напомним, перед возобновлением чемпионата «Арсенал» пополнили 11 футболистов.

Критику после игры 29-го тура Аджоев выслушал не только от болельщиков, претензии президенту «Арсенала» высказали и представители городской общественности и компаний, финансирующих клуб. В губернаторской ложе разговор шел на повышенных тонах. Весомую долю бюджета «Арсенала» формируют спонсорские поступления от компаний «Ростех», «Роснефть» и «Газпром – банк», о поддержке со стороны которых Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, договаривался еще до прихода в клуб Аджоева. В случае вылета в ФНЛ «Арсенала» — финансовая помощь этих компаний клубу будет, скорее всего, минимизирована.

За семь с половиной месяцев руководства Гурама Аджоева клуб, по неофициальной информации, якобы, потратил (на зарплаты, премиальные и подъемные) около 2 миллиардов рублей. Для сравнения — руководители «Тосно» посчитают очень хорошим расклад, при котором новичок элитного дивизиона сможет собрать бюджет хотя бы в миллиард. Месячный зарплатный фонд «Арсенала», говорят, в последнее время вырос с 15 миллионов до 100! Например, «Оренбург» тратит на зарплату команде в тот же срок не больше 20 миллионов рублей.

Фото: официальный сайт РФС

Источник: Еженедельник «Футбол»

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1