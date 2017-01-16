«Спартак» заплатил за Александра Самедова 3,5 миллиона евро

Сегодня Александр Самедов официально подписал контракт с московским «Спартаком». Ранее сообщалось, что «Локомотив» хотел получить 5 миллионов евро за 32-летнего полузащитника.

По данным Transfermarkt Локомотив получил за полузащитника 3,5 миллиона евро.

Самедов выступал за «красно-белых» с 2001 по 2005 год. В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года. За это время он сыграл 59 матчей и сумел 9 раз огорчить голкиперов соперника.

Затем он выступал за «Москву», «Динамо», «Локомотив». Спустя 12 лет Самедов вновь выйдет на поле в красно-белой форме.

В этом сезоне Самедов принял участие в 17-ти встречах, записав в свой актив пять забитых мячей и две голевые передачи.

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Фото: официальный сайт «Спартак»

Источник: Transfermarkt