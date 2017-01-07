«Спартак» заинтересован в приобретении защитника «Динамо» Алексея Козлова

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Алексей Козлов

Московский «Спартак» интересуется защитником «Динамо» Алексеем Козловым. Сообщается, что игрок во вторник пройдёт медицинское обследование, а уже в среду подпишет контракт с «красно-белыми».

Также сообщается, что сумма трансфера составит около 2 млн евро, а сам контракт будет расcчитан на год с окладом в 1,5 млн.

Контракт 30-летнего защитника с «Динамо» истекает в середине 2018 года.

В текущем сезоне ФНЛ Алексей провел 14 матчей, но результативными действиями не отметился.

Фото: Sportbox
Источник: Спорт-Экспресс

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Никита Пронин

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