«Спартак» заинтересован в 21-летнем ганском форварде

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Двамена

«Спартак» намерен приобрести еще одного нападающего в текущее трансферное окно. Форвард из второй австрийской лиги входит в сферу интересов красно-белых.

Нападающий «Аустрии» из Лустенау Рафаэль Двамена может продолжить карьеру в Швейцарии или в России.

21-летний ганский форвард интересен «Спартаку», «Базелю» и «Янг Бойз».

Двамена в этом сезоне забил 21 гол в 22 матчах во всех турнирах за клуб второй австрийской лиги.

Футболист был в расширенной заявке сборной Ганы на Кубок Африки, но в итоге не попал в окончательный состав.

Фото: официальный сайт «Ред Булл Зальцбург»
Источник: GHANAsoccernet.com

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Вадим Павлов

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