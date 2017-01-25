«Спартак» заинтересован в 21-летнем ганском форварде

«Спартак» намерен приобрести еще одного нападающего в текущее трансферное окно. Форвард из второй австрийской лиги входит в сферу интересов красно-белых.

Нападающий «Аустрии» из Лустенау Рафаэль Двамена может продолжить карьеру в Швейцарии или в России.

21-летний ганский форвард интересен «Спартаку», «Базелю» и «Янг Бойз».

Двамена в этом сезоне забил 21 гол в 22 матчах во всех турнирах за клуб второй австрийской лиги.

Футболист был в расширенной заявке сборной Ганы на Кубок Африки, но в итоге не попал в окончательный состав.

Фото: официальный сайт «Ред Булл Зальцбург»

Источник: GHANAsoccernet.com