«Спартак» — «Терек»: стартовые составы

Автор: Евгений Морозов 0

РФПЛ. 25 тур. Спартак-Урал, 1:0. Москва, Открытие Арена, 25 апреля 2017 г.

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Терека» на матч 29-го тура чемпионата России. Московский клуб проводит игру уже в ранге чемпиона.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов, Промес, Зе Луиш.
Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисио, Джикия, Кутепов, Тимофеев, Леонтьев, Самедов, Ананидзе, Мельгарехо, Луис Адриано.

«Терек»: Городов, Уциев, Родолфу, Семенов, Мохаммади, Анхель, Лебеденко, Иванов, Кузяев, Пирис, Мбенг.
Запасные: Годзюр, Плиев, Дьембьер, Х. Кадыров, Мирзов, Грозав, Бериша, Торже, Роши, Садаев, Митришев, Балай.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: еженедельник «Футбол»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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