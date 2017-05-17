«Спартак» — «Терек»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Терека» на матч 29-го тура чемпионата России. Московский клуб проводит игру уже в ранге чемпиона.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Попов, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисио, Джикия, Кутепов, Тимофеев, Леонтьев, Самедов, Ананидзе, Мельгарехо, Луис Адриано.

«Терек»: Городов, Уциев, Родолфу, Семенов, Мохаммади, Анхель, Лебеденко, Иванов, Кузяев, Пирис, Мбенг.

Запасные: Годзюр, Плиев, Дьембьер, Х. Кадыров, Мирзов, Грозав, Бериша, Торже, Роши, Садаев, Митришев, Балай.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: еженедельник «Футбол»