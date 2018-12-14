«Спартак» согласовал трансфер защитника «Флуминенсе» Айртона

Автор: Евгений Морозов 0

Московский «Спартак» близок к приобретению защитника «Флуминенсе» Айртона Лукаса. Красно-белые согласовали с бразильским клубом условия сделки, и в скором времени Айртон должен официально стать футболистом «Спартака».

Айртон Лукас в завершившемся сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 28 матчах, в которых не отметился результативными действиями. «Флуминенсе» занял 12-е место, пропустив 46 мячей. В 2016 году защитник вызывался в молодежную сборную Бразилии, проведя три встречи на турнире в Южной Корее.

Ранее бразильские СМИ сообщили, что стороны уже договорились о сделке и сумма трансфера должна составить около € 7 млн. Также «Спартак» рассматривал альтернативные варианты из Европы и размышлял по поводу возможного трансфера футболиста «Ростова» Дмитрия Скопинцева.

Фото: Global Look Press
Источник:  «Чемпионат»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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