«Спартак» сделал предложение ЦСКА по трансферу Марио Фернандеса

«Спартак» еще с осени проявляет предметный интерес к 26-летнему защитнику ЦСКА Марио Фернандесу. По имеющейся информации, недавно «красно-белые» сделали конкретное предложение о трансфере.

Московский «Спартак» пытался приобрести защитника ЦСКА, однако «красно-синие» не стали его рассматривать.

Отмечается, что агент Марио Фернандеса, Жорже Машаду, также является агентом спартаковского хавбека Фернандо.

Напомним, что Марио Фернандес получил российский паспорт и больше не является легионером.

Контракт Фернандеса с ЦСКА действует до лета 2019 года. Футболист не раз подчеркивал, что готов провести у армейцев большую часть карьеры, его в Москве и в этом клубе все устраивает. За красно-синих защитник выступает с 2012 года, провел больше ста матчей, стал трехкратным чемпионом страны.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Фернандес принял участие в 17 матчах и отметился одной голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс