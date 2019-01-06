«Спартак» расторг контракт с Самедовым, Ананидзе перейдет в «Витесс». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 января.
1. «Спартак» расторг контракт с Александром Самедовым
34-летний полузащитник является воспитанником «Спартака».
2. Руководство «Реала» недовольно Лукой Модричем
И может продать хорвата летом.
3. Аргентина хочет провести товарищеский матч с Венесуэлой на «Камп Ноу»
Ведутся переговоры об организации игры 22 или 26 марта на стадионе «Барселоны».
4. Жано Ананидзе перейдет в «Витесс»
«Спартак» не заинтересован в игроке.
5. Адам Лаллана не уйдет в аренду и останется в «Ливерпуле»
Главный тренер «красных» Юрген Клопп намерен сохранить футболиста.
Фото: Сергей Дроняев