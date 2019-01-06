«Спартак» расторг контракт с Самедовым, Ананидзе перейдет в «Витесс». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Самедов

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 января.

1. «Спартак» расторг контракт с Александром Самедовым

34-летний полузащитник является воспитанником «Спартака».

2. Руководство «Реала» недовольно Лукой Модричем

И может продать хорвата летом.

3. Аргентина хочет провести товарищеский матч с Венесуэлой на «Камп Ноу»

Ведутся переговоры об организации игры 22 или 26 марта на стадионе «Барселоны».

4. Жано Ананидзе перейдет в «Витесс»

«Спартак» не заинтересован в игроке.

5. Адам Лаллана не уйдет в аренду и останется в «Ливерпуле»

Главный тренер «красных» Юрген Клопп намерен сохранить футболиста.

Фото: Сергей Дроняев

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