«Спартак» приобрел нападающего «Порту»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Спартак

18-летний нападающий Идриса Самбу перешел из «Порту» в «Спартак». Об этом сообщают португальские СМИ.

Контракт португальского футболиста с красно-белыми рассчитан на три с половиной года.

Самбу являлся игроком «Порту» с 2013 года, а до этого выступал за лиссабонский «Спортинг». Вызывался в юношеские сборные Португалии разных возрастов — от U15 до U18. Играл за «Порту» в Юношеской лиге УЕФА. В составе основной команды «Порту» не провел ни одного матча.

Самбу

Фото: Global Look Press
Источник: Maisfutebol

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Вадим Павлов

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