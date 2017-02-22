«Спартак» приобрел нападающего «Порту»

18-летний нападающий Идриса Самбу перешел из «Порту» в «Спартак». Об этом сообщают португальские СМИ.

Контракт португальского футболиста с красно-белыми рассчитан на три с половиной года.

Самбу являлся игроком «Порту» с 2013 года, а до этого выступал за лиссабонский «Спортинг». Вызывался в юношеские сборные Португалии разных возрастов — от U15 до U18. Играл за «Порту» в Юношеской лиге УЕФА. В составе основной команды «Порту» не провел ни одного матча.

Фото: Global Look Press

Источник: Maisfutebol