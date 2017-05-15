«Спартак» предложил 10 миллионов евро за полузащитника Витора Буэно

Автор: Никита Пронин 0

Витор Буэно

«Спартак» хочет приобрести бразильского нападающего «Сантоса» Витора Буэно. Красно-белые готов заплатить 10 миллионов евро.

Сам игрок заинтересован в переходе в клуб, который будет посеян в первой корзине группового этапа Лиги чемпионов. Буэно считает, что перед переходом в топ-клуб ему необходимо набраться опыта. Буэно умеет играть на обоих флангах атаки и забил в прошлом сезоне 10 мячей за «Сантос». Контракт Буэно с «Сантосом» рассчитан до 2020 года, сумма выкупа – 50 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро.

Фото: Global Look Press
Источник: www.folha.uol.com.br

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