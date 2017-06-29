«Спартак» планирует усилиться игроком серии А

Новой трансферной целью московского «Спартака» стал защитник итальянского «Кротоне» Федерико Чеккерини. В прошлом сезоне футболист помог клубу сохранить место в серии А.

Спартак намерен приобрести 25-летнего защитника Федерико Чеккерини из «Кротоне». Москвичи готовы предложить потенциальному новичку 4 млн евро и бонусы.

В сезоне-2016/17 итальянский центрдеф забил 1 гол и отдал 1 голевой пас, получил 9 желтых карточек. Игрок обладает высоким показателем успешности передач.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт Джанлуки ди Марцио