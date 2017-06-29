«Спартак» планирует усилиться игроком серии А

Автор: Алена Груздева 0

Новой трансферной целью московского «Спартака» стал защитник итальянского «Кротоне» Федерико Чеккерини. В прошлом сезоне футболист помог клубу сохранить место в серии А.

Спартак намерен приобрести 25-летнего защитника Федерико Чеккерини из «Кротоне». Москвичи готовы предложить потенциальному новичку 4 млн евро и бонусы.

В сезоне-2016/17 итальянский центрдеф забил 1 гол и отдал 1 голевой пас, получил 9 желтых карточек. Игрок обладает высоким показателем успешности передач.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт Джанлуки ди Марцио

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Массимо Каррера

У Массимо Карреры есть предложения из Италии и Франции

Будимир

«Спартак» и «Локомотив» поборются за форварда «Сампдории»

Массимо Каррера

Массимо Каррера продолжит работать в «Спартаке» до 2019 года

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 