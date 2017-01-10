«Спартак» планирует усилиться Джейми Варди

Руководство «Спартака» готовит официальное предложение по трансферу одному из лучших игроков Англии. Об этом сообщают европейские СМИ.

По информации британских журналистов, красно-белые предложат контракт нападающему «Лестера» Джейми Варди. Чемпион АПЛ 2015/16 рассматривается тренерским штабом «Спартака» в качестве замены Квинси Промесу. Голландский полузащитник раздумывает об уходе из московской команды после этого сезона.

В стан «лис» 29-летний форвард перешел в 2012 году. По итогам прошлого сезона Варди был признан лучшим игроком года в АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Reuters