«Спартак» будет ожидать ответа Мбайе Ньянга по переходу в команду до 22 августа

Руководство «Спартака» продолжает попытки купить нападающего «Милана» Мбайе Ньянга. Красно-белые дали французу время на раздумье по поводу трансфера.
Ожидается, что москвичи готовы ждать решения игрока до вторника, 22 августа. За 22-летнего форварда чемпионы России готовы отдать 20 миллионов евро.
Напомним, ранее сообщалось об отказе Ньянга в переходе в «Спартак». Мбайе планировал продолжить выступления в клубах из топ-европейских чемпионатов.
Фото: Global Look Press
Источник: Сайт журналиста Альфредо Педуллы