«Спартак» будет ожидать ответа Мбайе Ньянга по переходу в команду до 22 августа

Автор: Дмитрий Темников 0

Ньянг

Руководство «Спартака» продолжает попытки купить нападающего «Милана» Мбайе Ньянга. Красно-белые дали французу время на раздумье по поводу трансфера.

Ожидается, что москвичи готовы ждать решения игрока до вторника, 22 августа. За 22-летнего форварда чемпионы России готовы отдать 20 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось об отказе Ньянга в переходе в «Спартак». Мбайе планировал продолжить выступления в клубах из топ-европейских чемпионатов.

Фото: Global Look Press
Источник: Сайт журналиста Альфредо Педуллы

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