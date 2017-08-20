«Спартак» будет ожидать ответа Мбайе Ньянга по переходу в команду до 22 августа

Руководство «Спартака» продолжает попытки купить нападающего «Милана» Мбайе Ньянга. Красно-белые дали французу время на раздумье по поводу трансфера.

Ожидается, что москвичи готовы ждать решения игрока до вторника, 22 августа. За 22-летнего форварда чемпионы России готовы отдать 20 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось об отказе Ньянга в переходе в «Спартак». Мбайе планировал продолжить выступления в клубах из топ-европейских чемпионатов.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт журналиста Альфредо Педуллы