«Спартак» отправился на матч против «Марибора» с 20 игроками

Автор: Дмитрий Темников 0

Суперкубок России 2017. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Москва. Стадион «Локомотив». 14 июля 2017 г.

Московский «Спартак» отправился на первую игру группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором». В Словению отправились 20 футболистов команды.

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов; защитники: Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров; полузащитники: Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев; нападающие: Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Луис Адриано.

Из основного состава красно-белых в Словению не полетел Джано Ананидзе. Также матч пропустит Зе Луиш.

Фото: Сергей Дроняев
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