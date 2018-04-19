«Спартак» не сыграет в финале кубка России, «Тосно» и «Авангард» поборются за место в ЛЕ, «Локо» потерял очки. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» — «Тосно» — 4:5. Москва. «Открытие Арена». 18 апреля 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 18 апреля.

1. Кубок России. 1/2 финала. «Авангард» разыграет трофей с «Тосно» в Волгограде

«Авангард» обыграл «Шинник», «Тосно» выбил «Спартак».

2. Премьер-лига. 23-й тур. Клубы РФПЛ сыграли перенесенные матчи

ЦСКА одержал уверенную победу над «Амкаром», «Зенит» на последних минутах одолел «Динамо», «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом».

3. Клубный чемпионат мира заменит Кубок конфедераций с 2021 года

Турнир будет проводиться раз в четыре года в течение 18 дней. 

4. КДК РФС не имел права рассматривать удар Александра Головина шипами в бедро Бояна Йокича

Рассмотрение этого случая на основании материалов СМИ было бы возможно лишь в том случае, если бы арбитр не видел данного эпизода.

5. Впервые за 16 лет в стартовом составе «Барселоны» не было воспитанников своей академии

Лионель Месси и Серджи Роберто вышли на поле только на 60-й минуте.

Фото: Сергей Дроняев

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Neymar

Травма Неймара, стоимость реконструкции олимпийского стадиона в Сочи. Главные новости дня

РФПЛ. 21 тур. «Локомотив» — «Спартак» — 0:0. Москва. «РЖД Арена». 4 марта 2018 г.

Ничья «Локомотива» и «Спартака», кончина Давиде Астори, новые правила в футболе. Главные новости дня

РФПЛ. 24 тур. «Амкар» — «Локомотив» — 2:1. Москва. «РЖД Арена». 31 марта 2018 г.

Рекордсмен Ротенберг, Ринат Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 