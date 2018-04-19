«Спартак» не сыграет в финале кубка России, «Тосно» и «Авангард» поборются за место в ЛЕ, «Локо» потерял очки. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 18 апреля.
1. Кубок России. 1/2 финала. «Авангард» разыграет трофей с «Тосно» в Волгограде
«Авангард» обыграл «Шинник», «Тосно» выбил «Спартак».
2. Премьер-лига. 23-й тур. Клубы РФПЛ сыграли перенесенные матчи
ЦСКА одержал уверенную победу над «Амкаром», «Зенит» на последних минутах одолел «Динамо», «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом».
3. Клубный чемпионат мира заменит Кубок конфедераций с 2021 года
Турнир будет проводиться раз в четыре года в течение 18 дней.
4. КДК РФС не имел права рассматривать удар Александра Головина шипами в бедро Бояна Йокича
Рассмотрение этого случая на основании материалов СМИ было бы возможно лишь в том случае, если бы арбитр не видел данного эпизода.
5. Впервые за 16 лет в стартовом составе «Барселоны» не было воспитанников своей академии
Лионель Месси и Серджи Роберто вышли на поле только на 60-й минуте.
Фото: Сергей Дроняев