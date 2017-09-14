«Спартак» не сумел обыграть «Марибор», Асенсио получил травму, брея ноги, Боаш обвинил соперника в ДТП. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 сентября.
1. «Спартак» вернулся в Лигу чемпионов и не сумел обыграть «Марибор».
Результаты всех матчей второго игрового дня первого тура в нашем обзоре.
2. Марко Асенсио пропустил матч ЛЧ из-за бритья ног.
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио не принял участия в игре группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ.
3. Карло Анчелотти хочет вернуться в Англию.
В мюнхенской «Баварии» недовольны стартом сезона.
4. Андре Виллаш-Боаш обвинил соперника в организации ДТП.
Андре Виллаш-Боаш обвинил соперника по плей-офф азиатской Лиги чемпионов в провоцировании ДТП во время их поездки к стадиону на автобусе.
5. Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» исключил из состава Карлоса Тевеса и Фредди Гуарина.
Карлос Тевес и Фредди Гуарин пропустят ближайшие несколько матчей «Шанхай Шеньхуа» из-за лишнего веса.
Фото: Global Look Press