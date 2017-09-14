«Спартак» не сумел обыграть «Марибор», Асенсио получил травму, брея ноги, Боаш обвинил соперника в ДТП. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 сентября.

1. «Спартак» вернулся в Лигу чемпионов и не сумел обыграть «Марибор».

 Результаты всех матчей второго игрового дня первого тура в нашем обзоре.

2. Марко Асенсио пропустил матч ЛЧ из-за бритья ног.

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио не принял участия в игре группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ.

3. Карло Анчелотти хочет вернуться в Англию.

В мюнхенской «Баварии» недовольны стартом сезона.

4. Андре Виллаш-Боаш обвинил соперника в организации ДТП.

Андре Виллаш-Боаш обвинил соперника по плей-офф азиатской Лиги чемпионов в провоцировании ДТП во время их поездки к стадиону на автобусе.

5. Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» исключил из состава Карлоса Тевеса и Фредди Гуарина.

Карлос Тевес и Фредди Гуарин пропустят ближайшие несколько матчей «Шанхай Шеньхуа» из-за лишнего веса.

 

Фото: Global Look Press

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