«Спартак» намерен приобрести игрока ЦСКА, трансферная цель «Реала», рекордный контракт для Руни. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

ЦСКА

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 22 января.

1. «Спартак» сделал предложение ЦСКА по трансферу Марио Фернандеса.

2. «Реал» выбрал Деле Алли главной трансферной целью лета.

3. Виталий Мутко проигнорировал просьбу Джанни Инфантино не баллотироваться на пост главы РФС.

4. Китайские клубы готовы платить Уэйну Руни 60 миллионов в год.

5. В случае невыхода в Лигу чемпионов «Манчестер Юнайтед» сократит зарплаты Поля Погба и Златана Ибрагимовича на 25%.

6. Джамал Дибиргаджиев: «Когда забил шестой мяч в дебютном матче, наш защитник сказал: «Хватит, я уже устал бегать поздравлять тебя»

7. Инфантильный турнир. Алексей Андронов – о реформах ФИФА.

Фото: Сергей Дроняев

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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