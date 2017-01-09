«Спартак» нацелился на Жозе Фонте

Усиление обороны — одна из главных целей «Спартака» в зимнее трансферное окно. «Красно-белые» рассчитывают приобрести 33-летнего защитника «Саутгемптона» Жозе Фонте.

Ранее сообщалось, что португальский защитник «святых» подал в свой клуб трансферный запрос, чтобы получить разрешение на ведение переговоров с другими командами.

Напомним, что капитан «святых» летом прошлого года стал чемпионом Европы: он провел в основном составе все матчи плей-офф. В текущем сезоне Английской Премьер-Лиги португалец, трансферная стоимость которого оценивается в 6 миллионов евро, провел 17 матчей.

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Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс