«Спартак» может приобрести Гелора Канга

Московский «Спартак» интересуется полузащитником «Црвены Звезды» Гелором Канга. Габонский полузащитник, в свою очередь, не против вернуться в Россию.

«Црвена Звезда» уже выставила ценник за 26-летнего полузащитника, который равен 2 миллионам евро. Контракт Канга с сербским клубом рассчитан до лета 2018 года.

Напомним, что Канга уже выступал в России. С 2013 по 2016 год габонец являлся игроком «Ростова». На его счету 70 матчей и 7 голов в премьер-лиге.

Фото: Global Look Press

Источник: SuperSport365