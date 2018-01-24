«Спартак» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Лазаром Марковичем

Автор: Евгений Морозов 0

Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович может перейти в «Спартак». Московский клуб проявил заинтересованность в трансфере 23-летнего хавбека этой зимой.

Сербский футболист не имеет игровой практики в текущем сезоне и принял тот факт, что ему необходима смена команды.

«Ливерпуль» открыт для предложений по игроку, срок контракта которого истекает через полтора года.

Ранее сообщалось, что интерес к Марковичу проявляет «Локомотив», однако позднее стало известно, что главный тренер железнодорожников Юрий Семин заблокировал этот трансфер.

Фото: Global Look Press
Источник: Liverpool Echo

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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