«Спартак» готов приобрести Романа Нойштедтера за 4 миллиона евро

«Спартак» продолжает вести переговоры с турецким «Фенербахче». Руководство москвичей собирается приобрести защитника стамбуьцев Романа Нойштедтера.

Ранее стороны не смогли сойтись в сумме трансфера: красно-белые предлагали за натурализированного россиянина 3 миллиона евро, но турки отказались от этого перехода. Сейчас «Спартак» собирается предложить за Нойштедтера 4 миллиона евро.

По некоторым данным, Роман дал согласие на переход к чемпионам России. С момента начала выступления за «желтых канареек» защитник провел за клуб 18 игр.

Фото: Global Look Press

Источник: Star.com.tr