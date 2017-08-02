«Спартак» готов приобрести Романа Нойштедтера за 4 миллиона евро

Автор: Дмитрий Темников 0

Нойштедтер

«Спартак» продолжает вести переговоры с турецким «Фенербахче». Руководство москвичей собирается приобрести защитника стамбуьцев Романа Нойштедтера.

Ранее стороны не смогли сойтись в сумме трансфера: красно-белые предлагали за натурализированного россиянина 3 миллиона евро, но турки отказались от этого перехода. Сейчас «Спартак» собирается предложить за Нойштедтера 4 миллиона евро.

По некоторым данным, Роман дал согласие на переход к чемпионам России. С момента начала выступления за «желтых канареек» защитник провел за клуб 18 игр.

Фото: Global Look Press
Источник: Star.com.tr

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