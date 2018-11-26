Состоялась презентация второго «Комплексного исследования экономики российского футбола» — совместного проекта РПЛ и PwC

РПЛ в соавторстве с компанией PricewaterhouseCoopers второй год подряд публикует подробный отчет о работе клубов Премьер-лиги. Акцент делается на обзоре инфраструктуры клубов, их коммерческой деятельности, финансовых аспектах, посещаемости и кадровом резерве.

Доходы клубов за последние пять лет держатся в диапазоне 53-63 миллиарда рублей. Наивысший показатель – в 2016 году (63,3 млрд), низший (53,7 млрд) – в 2014-м. В 2017 году доходы клубов РПЛ составили 56,7 млрд рублей. Расходы за последние пять лет держатся в диапазоне 58-68 миллиардов рублей. Наивысший показатель (68,5 млрд) – в 2015-м, самый низкий (58,5 млрд) – в 2017-м.

«90% матчей лиги проводятся на новых, современных аренах. Проблемы наблюдаются со стадионом «Енисея», а также со стадионом в Туле, который соответствует всем критериям, но он слишком старый», — отмечает президент РПЛ Сергей Прядкин. По итогам сезона-2017/18 82% клубов РПЛ (13 из 16) имели положительную динамику посещаемости матчей. При этом заметное влияние на это оказывали спортивные результаты клубов.

В этом сезоне 13 из 16 клубов лиги предлагают программы лояльности для своих болельщиков. Помимо скидок на билеты и атрибутику, предоставляется доступ к эксклюзивному клубному медиаконтенту. Большое внимание уделяется онлайн-коммункации, где все клубы лиги имеют официальные аккаунты в ведущих соцсетях. А коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко подчеркнул, что в скором времени клуб планирует целиком перейти на digital-реализацию билетов на матчи.

«Мы прошли достаточно большой путь с точки зрения открытости. Со следующего сезона предусмотрим включение в регламент пункта относительно более открытого общения с прессой, в том числе и по ходу матчей», — заявил Сергей Прядкин.

«Российский футбол находится в переходном периоде. У нас нет медиарынка, из которого можно качать деньги. Мы одни из пионеров развития платного ТВ в стране, и это ненормально. У нас донор денег — государство. Так все устроено и в этом нет ничего постыдного. Попробуйте переключиться на позитивное восприятие. Раньше у нас на стадионах вместо сидений были бетонные ступеньки. А сейчас растет посещаемость и в этом году мы ожидаем, что эти цифры будут еще выше», — отметил генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.

Фото: Global Look Press

Источник: PricewaterhouseCoopers, еженедельник «Футбол»

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