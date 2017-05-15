Состав сборной России на Кубок конфедераций будет назван 22 мая

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что в мае будет опубликован еще один расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций. Он станет почти окончательным.

«22-го числа будет назван список, более приближенный к окончательному. Скорее всего, в него войдут 26 человек, которые поедут уже непосредственно на сбор. Ну а окончательный состав на Кубок конфедераций будет назван после сбора (не позднее 7 июня)», – сказал Мутко.

В первоначальный состав национальной команды страны из 30 футболистов не попали игроки «Зенита» Александр Кокорин и Олег Шатов. Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»