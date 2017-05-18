Эрнесто Вальверде согласовал контракт с «Барселоной», но в соглашении есть пункт об отказе в сотрудничестве

Автор: Никита Пронин 0

Эрнесто Вальверде

Эрнесто Вальверде решил покинуть пост главного тренер «Атлетика» из Бильбао. Теперь испанец возглавит «Барселону».

Вальверде уже согласовал условия двухлетнего контракта с каталонским клубом. Стоит отметить, что тренер и руководство «Барселоны» также подписали соглашение, предусматривающее отказ от сотрудничества любой из сторон.

Причиной такого соглашения, вероятно, является инициатива президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу, который не исключает появления других вариантов и намерен принять окончательное решение после финала Кубка Испании 27 мая.

Вальверде, в свою очередь, уже отказал «Валенсии», «Севилье» и клубам АПЛ, так как «Барселона» является приоритетом.

Будучи игроком Вальверде выступал за «Басрелону» два года в период с 1988 по 1990 года. За это время Эрнесто стал обладателем Кубка обладателей кубков и победителем Кубка Испании.

Фото: Global Look Press
Источник: Le Blog du Barça

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