Софьян Ханни: «Сначала в «Спартаке» подумали, что я не могу играть на европейском уровне»

Новичок красно-белых Софьян Ханни рассказал, как оказался в «Спартаке» и что заставило его перебраться именно в Россию. По его словам, здесь он нашел баланс между спортивными и финансовыми составляющими.

«Я пытался найти баланс между спортивным и интересным проектом, в котором я смогу каждый сезон играть в еврокубках и бороться за чемпионство, и клубом, в котором смог больше зарабатывать. Такое я нашел в «Спартаке». Также в чемпионате России я могу сделать шаг вперед. «Спартаку» нужна была десятка, и я был в списке. Ничего не слышал о переговорах до января, но, когда был на сборе с «Андерлехтом» в Испании, получил подтверждение, что являюсь приоритетной целью красно-белых. Однако тогда в «Спартаке» подумали, что я не могу играть на европейском уровне. Но все изменилось после матча против «Генка», в котором забил два гола», — сообщил игрок.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Voetbal Magazine

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