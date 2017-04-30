«Сочи» может заменить «Кубань» в ФНЛ

По окончании сезона 2016/17 место «Кубани» в ФНЛ может занять футбольный клуб «Сочи». Такое возможно только в том случае, если краснодарская команда не сможет решить свои финансовые проблемы.

Сообщается, что между клубами уже имеется договоренность о том, что некоторые футболисты «Кубани» перейдут в сочинский клуб, если команда получит возможность выступать в дивизионе выше.

После 33 туров «Кубань», набрав 46 очков, занимает одиннадцатое место в таблице ФНЛ. Ранее сообщалось о финансовых проблемах клуба и его возможном банкротстве. Напомним, что сумма долгов «Кубани» превышает 278 миллионов рублей.

На данный момент «Сочи» с 40 очками расположилась на пятой строчке в таблице ПФЛ зоны «Юг». Клуб может занять место в ФНЛ не по спортивному принципу, а в случае отказа одной из команд от участия в турнире.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportbox