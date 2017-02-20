СМИ рассказали о ходе расследования двух договорных матчей в Украине

Генеральная прокуратура Украины ведет расследование дела о двух подозрительных матчах чемпионата Украины. В договорном характере подозреваются встречи «Говерла» — «Заря» и «Арсенал-Киев» — «Верес».

14 февраля Печерский районный суд Киева рассмотрел ходатайство следователя ГПУ о временном разрешении доступа к вещам и документам одного из лиц, подозреваемых в совершении преступления. Суть дела состоит в том, что футболист повлиял на результат поединка «Говерла» — «Заря», подкупив двух футболистов хозяев поля.

Встреча состоялась 30 апреля 2016 года и завершилась победой «Зари» со счетом 4:0.

Следствие установило, что подозреваемый футболист может быть причастен и к договорному матчу между «Арсеналом-Киев» и «Вересом», который состоялся 18 сентября 2016 года (0:0). По версии следствия, игрок действовал через своего друга — бывшего игрока. Тот предложил одному из футболистов «Арсенала» (Адеринсоле Эсеоле) $500 за неучастие в матче, сообщает Sportarena.

Также, по версии следствия, влияние на ход матча могли оказать капитан «Арсенала» Олег Котелюх (умышленно сыграл рукой в своей штрафной) и арбитр Андрей Кузьмин.

Следствие попросило у суда разрешение на получение у оператора мобильной связи данных о всех входящих и исходящих звонках и сообщениях подозреваемого футболиста в период с 1 января 2016 года по 17 января 2017 года. Печерский суд удовлетворил ходатайство и позволил доступ к конфиденциальной информации с телефонного номера футболиста.

На матчи, которые подозреваются в договорном характере, был зафиксирован ряд аномальных ставок.

Напомним, ранее КДК ФФУ дисквалифицировал 12 в прошлом игроков молодежных команд харьковского «Металлиста» за договорные матчи.

Фото: Рейтинг Букмекеров

Источник: Рейтинг Букмекеров