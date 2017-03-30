Скульптор бюста Роналду: «Даже Иисус нравился не всем»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Криш бюст

Мануэл Сантуш, автор бюста нападающему «Реала» и сборной Португалии подчеркнул, что работа была не такой простой, какой может показаться на первый взгляд. По его словам, скульптура, которая вызвала бурную реакцию в интернете, понравилась футболисту.

«Даже Иисус нравился не всем — это вопрос вкуса. Ведь это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Я пользовался фото Криштиану Роналду, которые нашел в интернете, клал их перед собой и приступал к работе. Он видел фотографии бюста. И исходя из сообщений, которые показал его брат, он был доволен».

Напомним, 29 марта аэропорт острова Мадейра был назван именем Криштиану Роналду. В тот же день был торжественно открыт бюст футболиста, вызвавший в интернете немало споров и насмешек.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

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Владимир Шевелев

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