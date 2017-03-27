Скончался Эдуард Мудрик, вице-чемпион Евро-1964

Умер бывший защитник сборной СССР и московского «Динамо». Ветерану было 78 лет.

В составе «Динамо» Москва Эдуард Николаевич Мудрик играл с 1959 по 1968 год. За это время он провел 184 матча и забил шесть голов. На его счету победы в чемпионатах СССР 1959 и 1963 года. Дважды входил в списки лучших футболистов сезона.

В футболке сборной СССР Эдуард Мудрик провел 8 матчей, забил один гол. В 1964 году он завоевал серебро чемпионата Европы в Испании.

После завершения карьеры Мудрик еще 40 лет трудился в родном московском «Динамо», помогая развивать ветеранский футбол.

О дате и времени церемонии прощания с Эдуардом Мудриком будет сообщено позже.

Еженедельник «Футбол» выражает соболезнования родным и близким Эдуарда Мудрика.

Фото: ФК «Динамо»

Источник: ФК «Динамо»