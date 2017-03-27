Умер бывший защитник сборной СССР и московского «Динамо». Ветерану было 78 лет.
В составе «Динамо» Москва Эдуард Николаевич Мудрик играл с 1959 по 1968 год. За это время он провел 184 матча и забил шесть голов. На его счету победы в чемпионатах СССР 1959 и 1963 года. Дважды входил в списки лучших футболистов сезона.
В футболке сборной СССР Эдуард Мудрик провел 8 матчей, забил один гол. В 1964 году он завоевал серебро чемпионата Европы в Испании.
После завершения карьеры Мудрик еще 40 лет трудился в родном московском «Динамо», помогая развивать ветеранский футбол.
О дате и времени церемонии прощания с Эдуардом Мудриком будет сообщено позже.
Еженедельник «Футбол» выражает соболезнования родным и близким Эдуарда Мудрика.
Фото: ФК «Динамо»
Источник: ФК «Динамо»
One thought on “Скончался Эдуард Мудрик, вице-чемпион Евро-1964”
Динамовских легенд всё меньше и меньше. Не так давно умерли Александр Максименков и Владимир Долбоносов-старший. В начале этого года не стало Виктора Царёва. Теперь ушёл из жизни Эдуард Мудрик. Сейчас, ясное дело, «Динамо» переживает не лучшие времена, но хотелось бы, чтобы игроки побеждали во имя доброй памяти ветеранов. Пусть «бело-голубые» пробьются в Еврокубки и играют хотя бы так, как при Адамасе Соломоновиче Голодце в Кубке Кубков-1995/96.