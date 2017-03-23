Скауты «МЮ», «МанСити» и «Челси» следят за защитником «Ромы» Антонио Рюдигером

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Рюдигер

Скауты «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» следили за игрой защитника сборной Германии Антонио Рюдигера в товарищеском матче против Англии. Футболист же не отрицает возможного переезда в Англию.

В игре с англичанами Рюдигер провел на поле все 90 минут.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» собирается приобрети игрока за 30 миллионов фунтов уже этим летом.

24-летний игрок рассматривает вариант с переездом в английскую премьер-лигу. Но «Рома», которая настроена играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, не хочет отпускать Рюдигера.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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