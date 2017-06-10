Скаут «Арсенала»: «Головин — не талант европейского уровня»

Скаут «Арсенала» по Восточной Европе Павел Кучеров так прокомментировал информацию об интересе лондонского клуба к полузащитнику ЦСКА Александру Головину. Специалист уверен, что переход хавбека в лондонский клуб невозможен.

«Для меня это стало новостью, удивлен. Но такие вещи обычно не афишируют и никому не рассказывают. Всегда приятен и интерес к футболисту из России – страны, которая почти не представлена легионерами в Европе. Особенно, если интерес этот имеет под собой какую-то почву. Не будем говорить о его конечном адресате.

Этот футболист абсолютно не является талантом европейского уровня, и нереально говорить о его переходе в топовый клуб АПЛ. Чтобы попасть в команду премьер-лиги, Александру нужно значительно прибавить в футбольном плане в целом, в физически, психологически и ментально. Из ЦСКА, по-моему, никто сразу не закрепился в топ-клубе Англии. Если Головин хочет проявить себя в Британии, нужно идти к этому поэтапно. Из-за большой конкуренции у него будет мало игрового времени, чтобы проявить себя», — рассказал Кучеров.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» и ЦСКА находятся на завершающей стадии переговоров о переходе Головина.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс