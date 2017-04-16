СКА стал обладателем Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» проиграл СКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Счет в финальной серии равен 1:4.

Для тренера СКА Олег Знарок выиграл этот трофей уже в третий раз. Ранее Знарок завоевал чемпионство с московским «Динамо» в 2012 и 2013 годах.

Форвард магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж стал лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина с 25 (10+15) очками в 17 матчах. Лучшим бомбардиром Кубка Гагарина стал форвард «Магнитки» Дарис Зарипов, который в 17 матчах забросил 15 шайб.

Лучшим защитником турнира по набранным очкам стал игрок магнитогорского «Металлурга» Крис Ли с 21 (1+20) очком в 21 встрече.

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.ru

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