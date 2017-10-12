Швейцарская прокуратура подозревает президента «ПСЖ» в коррупции при покупке прав на трансляцию ЧМ

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелайфи угодил в неприятную историю. Он подозревается в коррупции при приобретении прав на трансляции чемпионата мира.

Швейцарская прокуратура уже начала расследование по этому вопросу. Аль-Хелайфи также является главой катарской телекомпании beIN Sports. Утверждается, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку. Во взяточничестве подозревается бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальк.

Швейцарцы сотрудничают по этому расследованию со своими коллегами в Франции, Греции, Италии и Испании.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста Роба Харриса

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»