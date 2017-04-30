Шансы «Интера» переманить Антонио Конте – 50 на 50

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Антонио Конте

Руководство «Интера» продолжает попытки пригласить главного тренера «Челси» Антонио Конте. Миланский клуб готов платить 47-летнему специалисту 10 миллионов евро в год и выделить на трансферы 150 миллионов евро.

«Интер» также пригласил на пост директора клуба Габриэле Ориали, который работал с Конте в сборной Италии.

Конте звал Ориали в «Челси», где у него довольно прохладные отношения с Мариной Грановской, заместителем Романа Абрамовича. Шансы миланского клуба заполучить Конте – 50 на 50.

В этом сезона Конта близок к чемпионству Англии в «Челси».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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