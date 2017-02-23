«Шаньдун Лунэн» предложил 10 млн фунтов за переход Эшли Янга

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Эшли Янг

«Шаньдун Лунэн» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке полузащитника Эшли Янга. Китайский клуб готов заплатить за переход англичанина 10 млн фунтов стерлингов.

Известно, что «Шаньдун Лунэн» работает над трансфером с января и надеется завершить сделку до вторника. Ранее сообщалось, что клуб, который тренирует Феликс Магат, предложил Янгу зарплату в 16 млн фунтов за три года.

31-летний Янг выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В этом сезоне он принял участие в пяти матчах АПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

Читайте по теме

«Арсенал» планирует подписать зимой Хедиру или Моутинью

АПЛ. Манчестер Юнайтед уступил Эвертону и другие результаты

Брендан Роджерс: «Скоро Балотелли начнет забивать»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 