«Шаньдун Лунэн» предложил 10 млн фунтов за переход Эшли Янга

«Шаньдун Лунэн» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке полузащитника Эшли Янга. Китайский клуб готов заплатить за переход англичанина 10 млн фунтов стерлингов.

Известно, что «Шаньдун Лунэн» работает над трансфером с января и надеется завершить сделку до вторника. Ранее сообщалось, что клуб, который тренирует Феликс Магат, предложил Янгу зарплату в 16 млн фунтов за три года.

31-летний Янг выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В этом сезоне он принял участие в пяти матчах АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail